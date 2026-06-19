Стармер сообщил, покинет ли пост премьера Британии

Глава британского правительства Кир Стармер после победы соперника на выборах в Манчестере сообщил, что в случае борьбы за лидерство в партии он будет участвовать в ней и не собирается отказываться от своего поста.

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Ранее стало известно, что Энди Бернхэм выиграл дополнительные выборы в округе Мейкерфилд в Манчестере (Англия), что позволило ему стать депутатом в палате общин. Кроме того, этот статус дает возможность побороться за пост премьер-министра страны.

«Если борьба будет, я буду участвовать, - заявил Стармер в интервью телеканалу GB News. - Буду баллотироваться». «Не собираюсь уходить», - сказал премьер.

Между тем Стармер лишь с третьего раза ответил на вопрос, будет ли он участвовать в борьбе за лидерство. Политик считает, что на данный момент этой борьбы нет.

В начале мая около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей Великобритании. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс ушел с поста депутата от Мейкерфилда, уступив свое кресло ключевому сопернику Стармера – Энди Бернхэму.