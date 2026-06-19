Король Испании с дочерью пилотировали самолеты в рамках ее военной подготовки

Король Испании Филипп VI с дочерью, наследницей престола принцессой Астурийской Леонор, совершили совместный полет на самолетах Pilatus PC-21 в рамках ее военной подготовки, которыми они же и управляли. Об этом сообщила пресс-служба королевского двора.

© Casa De S.M. El Rey/Zuma/TACC

По ее информации, "перед завершением своего пребывания в Сан-Хавьере (Мурсия) Ее Королевское Высочество принцесса Астурийская совершила учебный полет в рамках своей военной подготовки в Генеральной авиационно-космической академии вместе с Его Величеством Королем".

"После завершения военного образования принцесса Астурийская будет учиться по специальности "Политология" в Мадридском университете имени Карлоса III", - отметили в королевском дворе, сопроводив публикацию о полете монарха с дочерью фотографиями.

По версии газеты El Pais, это первый совместный полет Филиппа VI с наследницей престола.

Ранее 20-летняя Леонор также завершила курс парашютной подготовки, а в начале мая были распространены кадры, сделанные во время первого полета принцессы на истребителе F-5.