Латвия попросила ЕС оплатить спасение пустеющих восточных рубежей

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал Евросоюз финансово помочь регионам, расположенным вблизи России и Украины. Трансляцию из Брюсселя опубликовали официальные ресурсы ЕС.

Премьер Латвии выступил перед журналистами в Брюсселе 19 июня. В пятницу лидеры стран ЕС начали второй день переговоров. На повестке дня - спорный вопрос о следующем долгосрочном бюджете, который разделяет правительства стран ЕС на два противоборствующих лагеря.

Кулбергс считает, что в Многолетнем финансовом рамочном плане (долгосрочном бюджете ЕС) должно быть уделено «особое внимание» регионам, расположенным вдоль восточного фланга Европы. Он и другие лидеры стран Балтии выражают глубокую обеспокоенность тем, что некоторые приграничные районы пустеют из-за географической близости к украинскому конфликту.

«Нам нужны школы, здравоохранение и жилье. Проблема в том, что мы не можем позволить людям покидать эти территории из-за геополитики. Это ослабляет наши границы», - заявил премьер Латвии.

Аналитики ранее пришли к выводу, что критический дефицит кадров рискует стать главным барьером для латвийской экономики в ближайшие 10-15 лет: с 2008 года местный рынок труда уже потерял порядка 141 тысячи специалистов, что составляет около 15 процентов всей рабочей силы страны. Стремительное «вымывание» трудоспособного населения особенно обострилось в последнее время - почти половина от этого колоссального спада была зафиксирована в течение последних шести лет.