Сорвавшиеся в Швейцарии переговоры между США и Ираном обнажили серьезный кризис доверия и нежизнеспособность недавно достигнутых сторонами договоренностей. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Александр Каргин. Специалист отметил, что главной причиной отмены саммита стала тотальная юридическая неопределенность подписанного ранее Вашингтоном и Тегераном меморандума, пункты которого изначально выглядели невыполнимыми и «писаными вилами по воде».

В МИД Швейцарии ранее сообщили, что запланированные на пятницу переговоры между США и Ираном в швейцарском горном курорте Бюргеншток не состоятся. Заявление последовало после того, как стало известно, что американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом не вылетела в Швейцарию. В Белом доме это объяснили логистическими сложностями.

Изначально этот меморандум во многом писан вилами по воде. В тексте множество невыполнимых пунктов, реализация которых вообще не прописана. Например, США обещают выделить Ирану 300 миллиардов долларов, но процедура абсолютно неясна: кто именно будет платить — американцы или арабские страны? Израиль явно этого делать не станет. Непонятен и формат: это долг, ссуда или инвестиции? Вдобавок при упоминании вывода войск не указан километраж, а порядок снятия санкций вовсе опущен. Юридической конкретики здесь ноль. Единственный четкий пункт касался открытия Ормузского пролива, но даже этого по факту до сих пор не произошло. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

По словам аналитика, еще одним критическим фактором стал «ливанский вопрос». В соглашении упоминается перемирие в Ливане, однако авторы документа не учли позицию ключевой стороны конфликта на этой территории.

«Перемирие декларативно включает в себя Ливан, но важно понимать, что Израиль это соглашение не подписывал. В Ливане воюют Израиль и "Хезболла", и израильская сторона уже четко заявила, что не прекратит боевые действия, если ее продолжат обстреливать. Израиль подчеркивает свой суверенитет и не собирается следовать в фарватере США. Отсутствие компромисса по ливанскому треку — один из главных камней преткновения между Вашингтоном и Тегераном и основная причина, почему дальнейшие переговоры застопорились».

Каргин подчеркнул, что, несмотря на временное нежелание Вашингтона и Тегерана возвращаться к полномасштабной войне, эскалация на Ближнем Востоке неизбежна, так как соглашение создавалось преимущественно ради пиара.

«Сейчас возобновления полномасштабных боевых действий не хотят ни в Вашингтоне, ни в Тегеране, но в итоге они неизбежно возобновятся. Меморандум носит слишком абстрактный характер. Похоже, его авторы просто накидали пунктов, которые можно выгодно продать внутренней аудитории. В Иране заявляют, что ни в чем не уступили и всё получили, хотя это существует только на бумаге. В Америке утверждают, будто иранская ядерная программа теперь под контролем, хотя Тегеран лишь повторил свои прежние декларации об отказе от ядерного оружия. Текст составлен так, чтобы Трамп мог продавать своей аудитории падение цен на нефть и оживление рынков, но ключевые точки преткновения никуда не делись. Ничего до сих пор не решено, а когда точки преткновения сохраняются, конфликт с большой вероятностью возобновится».

Заместитель военного министра США Стивен Файнберг заявил законодателям, что Пентагону нужно 80 млрд долларов на покрытие расходов после операции в Иране. Об этом ранее сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.