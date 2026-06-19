Трамп рассказал, чему его научила война с Ираном

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста о том, чему его научили военные действия в Иране. Видеозапись фрагмента интервью американского лидера приводит видеоагентство «Раптли».

Журналист поинтересовался у главы Белого Дома, чему он научился в ходе этого конфликта, «не только в плане применения власти, но и касательно ее границ».

«Границ нет. Никаких», - заявил Дональд Трамп.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран ударил по американским военным базам и закрыл Ормузский пролив, из-за чего начался энергетический кризис.

15 июня Иран и США объявили, что им удалось согласовать параметры промежуточного мирного соглашения. Оно было подписано лидерами стран дистанционно. При этом, спустя несколько часов после подписания документа, который предусматривает в том числе и полную разблокировку Ормузского пролива, издание Politico сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность платного и ускоренного проведения судов под охраной боевых кораблей. Также была озвучена версия, что перемирие может быть лишь передышкой перед новым раундом боевых действий.