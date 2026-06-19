Лукашенко подарили Мусю

Белорусы никогда не отпускают своего Президента во время рабочих встреч без щедрого подарка от чистого сердца. Вот и во время посещения 19 июня молочно-товарного комплекса "Яченка" "БелИнтерГен-агро" в Минской области Александру Лукашенко подарили корову джерсейской породы по кличке Муся, сообщает БЕЛТА.

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Одним из главных направлений деятельности этой компании является развитие племенного животноводства. Правда, в основном здесь занимаются разведением голштинской породы, но также начали размножать и джерсейскую породу. Представительницу последней как раз и подарили главе государства.

Глубоко разбираясь в тонкостях сельскохозяйственной экономики, глава государства решил поставить на этот раз вопрос ребром: а чем изюминка эффективности этого хозяйства? "Я приехал не для того, чтобы посмотреть, как скот кормят, знаю, как его надо кормить. А вот в чем изюминка этого хозяйства?"

Как доложили Президенту, ключ к успеху кроется, прежде всего, в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов.

Причем именно технологическая дисциплина - фундамент всего производственного процесса. А некоторые тонкости и нюансы дают желаемую экономическую выгоду. Это, например, нестандартный рацион, особенности воспроизводства племенного стада, индивидуальный подход к каждой корове. В целом, как утверждают специалисты, важны две главные составляющие - качество кормов и генетика.

Словом, глава хозяйства "порядок навел и работает на этом клочке земли", - сделал вывод белорусский лидер, добавив, что это путь без сильной реформы и модернизации иметь рентабельный скот "благодаря соблюдению технологической дисциплины".

Высказался он и о фермерстве, частной инициативе в сельском хозяйстве. Дело в том, что Лукашенко отнюдь не против фермеров, но считает правильным, что в стране в свое время сохранили крупнотоварное государственное производство.

"Мы на вершине сельхозпроизводства, потому что этот процесс контролируем", - убежден белорусский руководитель.

Что же касается передачи земель частникам, то здесь его позиция твердая: "надо аккуратно это делать и видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали".

Пример - частное "БелИнтерГен-агро" в Узденском районе, куда приехал глава государства. Он дал высокую оценку работе предприятия в целом и культуре земледелия в частности.

Кстати, в ходе знакомства с хозяйством отраслевой министр Юрий Горлов подробно доложил Президенту и о развитии животноводства в республике в целом.