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Почему сорвались переговоры Ирана и США

США и Иран отложили начало переговоров по постоянному мирному соглашению и ограничению ядерной программы Тегерана, сообщает Bloomberg. Поздно вечером в четверг США заявили, что вице-президент Джей Ди Вэнс не летит в Европу для проведения очных переговоров. Причина переноса встречи, которая должна была пройти в Швейцарии 19 июня, пока неясна, однако в ночь на пятницу в Ливане произошли столкновения между Израилем и поддерживаемым Ираном движением «Хезболла». Ранее Иран настаивал на прекращении огня в Ливане в рамках промежуточного соглашения с США. Представитель Белого дома объяснил задержку логистическими трудностями. Он отметил, что американская делегация готова отправиться в путь при первой же возможности. Израильские военные заявили, что в течение всей ночи наносили удары по силам «Хезболлы» на юге Ливана. По данным государственных СМИ Ливана, в результате этих атак погибли 16 человек.

Напряженность между США и Израилем из-за ситуации в Ливане растет. Президент Дональд Трамп в телефонных разговорах нецензурно выражался в адрес премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Трамп обвинял Нетаньяху в том, что тот своими ударами по Ливану едва не сорвал подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном. Израиль настаивает, что будет удерживать войска на местах, пока не убедится, что «Хезболла» больше не представляет угрозы для общин на севере страны. Срыв переговоров уже вызвал рост цен на нефть Brent до 80,46 доллара за баррель. На фоне критики со стороны Израиля и политических союзников Трамп и Вэнс жестко отстаивают сделку, заявляя о приоритете американских интересов и указывая, что продолжение войны грозило мировой депрессией и энергетическим кризисом. Из-за закрытия Ормузского пролива мировые цены на сырье подскочили на 30 процентов за год, и многим странам пришлось рекордно истощить свои нефтяные резервы.

Джеффри Сакс раскрыл, как Запад сорвал мир с Россией

Американский экономист, профессор Джеффри Сакс в своей статье для Berliner Zeitung раскритиковал представителей европейских элит, обвинив их в катастрофическом провале дипломатии по Украине. По мнению Сакса, этот провал привел к затяжному конфликту и глубокому экономическому кризису в Германии. Экономист детально разобрал ключевые геополитические ошибки Запада начиная с 1990 года. Он заявил о нарушенных устных гарантиях нерасширения НАТО на восток, а также о Бухарестском саммите 2008 года, где под давлением США Украину фактически толкнули в альянс. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах прямо назвала это «объявлением войны» Москве. По мнению Сакса, западные лидеры сознательно игнорировали предупреждения России и использовали Минские соглашения как ширму, позволявшую им вооружать Киев.

Экономист считает, что западные политики преследовали цели американской стратегии по ослаблению РФ. Особое внимание Сакс обратил на «трусливое» молчание европейских политиков по поводу двух важнейших вех кризиса - диверсии на «Северных потоках» и сорванных переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Он подчеркнул, что расследования немецкой прокуратуры и независимые данные прямо указывают на совместную украино-американскую операцию по подрыву газопроводов. Экономист заявил, что это нанесло колоссальный ущерб немецкой промышленности, однако Берлин предпочел замолчать этот акт промышленного саботажа. Профессор напомнил, что мирное соглашение на условиях нейтралитета Украины было практически достигнуто в Стамбуле, но заблокировано Западом после визита Бориса Джонсона. Сакс резюмирует: единственный способ завершить конфликт - честно признать ошибки всех сторон и немедленно вернуться к дипломатии, учитывающей взаимные интересы безопасности.

Секс, культы и Третья мировая: в сеть утекли тайны закрытого клуба богачей

Wired сообщил о крупной утечке данных секретного закрытого клуба Dialog, созданного в 2006 году миллиардером Питером Тилем для американской и мировой элиты. В сеть попал регистрационный список участников предстоящего съезда, который должен пройти с 12 по 16 августа 2026 года под Дублином. В списке значатся 222 человека, среди которых высокопоставленные чиновники администрации Трампа, сенаторы, руководители технологических гигантов, венчурные инвесторы, а также главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Любопытно, что никто из госслужащих не использовал официальную правительственную почту для регистрации, чтобы обойти законы о раскрытии публичной информации. Программа тайного саммита включает закрытые дискуссии на весьма специфические темы: от «Подготовки к Третьей мировой войне» и «Возвращения ядерной энергетики» до панелей под названиями «Как создать культ» и «Как обстоят дела в вашей сексуальной жизни?».

Помимо деловых и политических связей, как выяснили журналисты, Dialog выполняет роль элитного агентства знакомств, собирая через внутреннее приложение деликатные личные данные об увлечениях, опыте употребления некоторых запрещенных веществ и даже тайных политических взглядах участников, которые организаторы клятвенно обещали никогда и никому не раскрывать. Оказалось, что высокопоставленные чиновники, курирующие вопросы конфиденциальности данных и работу спецслужб, годами кулуарно общались на этих встречах с руководителями крупнейших дата-брокеров и компаний, торгующих персональной информацией. Утечка произошла из-за банальной халатности программистов: база данных участников была зашита прямо в открытый код пустой главной страницы сайта организации. Эксперты отмечают, что подобные закрытые общества все сильнее концентрируют в своих руках реальные рычаги влияния.

Почему золото дешевеет и при чем тут Иран

Золото практически полностью растеряло набранные с начала года позиции, пишет немецкое издание Handelsblatt. На финансовом рынке золото считается главным защитным активом в периоды кризисов. Однако с момента начала американо-израильских ударов по Ирану динамика драгметалла откровенно разочаровывает, заявила автор статьи. С начала марта цена на золото рухнула примерно на 18 процентов, полностью нивелировав весь рост текущего года. По данным отраслевой ассоциации World Gold Council, только за прошлую неделю чистый отток из обеспеченных золотом биржевых фондов (ETF) составил более 25 тонн. Главным негативным фактором для золота стало закрытие Ормузского пролива. Это спровоцировало скачок цен на энергоносители и вынудило рынки закладывать дальнейшее повышение ключевой ставки ФРС США (американский регулятор).

Когда ставка ФРС растет, золото обычно теряет в инвестиционной привлекательности по сравнению с гособлигациями. Аналитики резко снизили свои прогнозы и теперь не исключают падения котировок ниже психологической отметки в 3000-4000 долларов за унцию. В последние несколько дней наметился отскок. По словам автора статьи, это напрямую связано с возможным подписанием мирного соглашения между США и Ираном. Однако эксперты сходятся во мнении, что краткосрочные риски снижения сохраняются, а фундаментальной долгосрочной опорой для золота останутся лишь геополитическая фрагментация и готовность около 45 процентов мировых Центробанков, включая Народный банк Китая, продолжать закупки для диверсификации своих резервов.

«Курс на бесконечную войну»

Аналитики Swebbtv раскритиковали «воинственную риторику» западных политиков в отношении Москвы. Поводом для дискуссии стал промежуточный доклад Оборонного комитета Швеции за июнь 2026 года, где Россия безапелляционно названа «определяющей угрозой для Стокгольма и НАТО», якобы нацеленной на долгосрочный конфликт с западными ценностями и разрушение европейской безопасности. Комментируя эти формулировки, журналист Борис Бенулич задался вопросом, можно ли вообще делать подобные заявления на официальном уровне. По его мнению, столь жесткая позиция властей означает, что они настраивают общество на неизбежную и бесконечную войну с Россией.

Аналитики сошлись во мнении, что современная западная дипломатия переживает серьезный кризис, поскольку из повестки полностью исчезло само понятие мирного диалога. Один из комментаторов подчеркнул, что европейские лидеры напрочь утратили переговорную перспективу и даже не пытаются вникнуть в суть имеющихся разногласий. По его словам, Запад уже четверть века избегает систематических и регулярных контактов с Москвой для урегулирования споров, из-за чего сейчас вся международная политика свелась исключительно к языку оружия и бесконечным военным поставкам.