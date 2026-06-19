Стало известно об общении Зеленского с Мадьяром

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр коротко пообщался с Владимиром Зеленским, который был приглашен в первый день на саммит Евросоюза в Брюсселе. Однако организовать их полноценную встречу для нормализации отношений между двумя странами, значительно ухудшившимися в последние годы, пока не удается.

© OLIVIER MATTHYS/EPA/TACC

Как сообщили венгерские СМИ со ссылкой на европейских дипломатов, Мадьяр и Зеленский "обменялись несколькими словами" перед началом двухдневного совещания лидеров ЕС в столице Бельгии. Об этом свидетельствует также их совместная фотография, опубликованная венгерским премьером в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Перед началом саммита правительство Венгрии сняло свои возражения против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС, хотя и отметило, что у него, как и у многих других членов сообщества, сохраняются сомнения относительно темпов этого процесса. Мадьяр неоднократно заявлял, что не поддерживает ускоренной интеграции Киева в европейские структуры. По его мнению, к Украине должны применяться такие же требования, как и к другим кандидатам.

Венгрия дала зеленый свет переговорам ЕС с Украиной после того, как она согласилась вернуть венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье права в политической, культурной и образовательной областях, отобранные у него в последние годы. 3 июня стороны достигли соглашения по этим вопросам, и Украина включила его положения в свой план действий по вступлению.

Мадьяр рассказал о принятом в последний момент решении по Украине

Будапешт предупреждал, что без этого не допустит присоединения этой страны к европейскому сообществу.

После этого дипломаты двух стран приступили к подготовке первой встречи Мадьяра с Зеленским, однако согласовать ее условия до сих пор не удалось. Венгерский премьер предлагал провести ее в украинском городе Берегово (Закарпатская область), где проживает значительное число этнических венгров. По его мнению, это могло бы иметь важное символическое значение, однако в СМИ появлялась информация о том, что Украина хотела бы организовать такую встречу в Будапеште.

Отношения между Венгрией и Украиной ухудшились в период пребывания у власти правительства Виктора Орбана. Оно отказалось предоставлять военную помощь Украине, в том числе поставлять туда вооружения, и решительно высказывалось против ее вступления в ЕС, что вызвало открытое недовольство в Киеве и Брюсселе.