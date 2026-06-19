Бразильский ясновидящий Атос Саломе, известный как «бразильский Нострадамус» или «живой Нострадамус», озвучил ряд новых предсказаний о судьбе России. Как сообщает aif.ru, он ожидает, что страна совершит ряд открытий.

В частности, Саломе предсказал, что РФ сможет совершить революцию в области квантовых технологий. Развитие квантовых сенсоров и датчиков позволит достичь «других измерений» и получить представление о параллельных мирах. Также он предсказал формирование новой цифровой экономики, в которой киберпространство станет полноценной территорией с физическими свойствами и будет защищаться военными методами от кибератак и угроз.

Другой прогноз касается появления в Сибири новых материалов. В их числе сплавы и соединения, способные бороться с бактериями. «Бразильский Нострадамус» также предсказал серьезный прогресс в области биотоплива и молекулярной биологии, который превзойдет достижения западных ученых.

Отмечается, что с точки зрения современной науки квантовые технологии действительно активно развиваются, хотя идеи о наличии параллельных миров пока остаются на уровне гипотез.