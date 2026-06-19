Два европейских лидера выступили против начала диалога с Москвой

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили против контактов руководства Евросоюза с Москвой. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

По информации издания, на саммите в Брюсселе французский и немецкий лидеры раскритиковали председателя Европейского совета Антониу Кошту за контакты с Кремлем.

Politico уточняет, что Макрон и Мерц настаивают на том, что время для разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным еще не пришло, а инициативу в переговорах в будущем должна взять на себя «евротройка» ( Франция, Германия и Великобритания).

17 июня Bloomberg писал, что Кошта пытается установить контакты с Россией для будущих переговоров по Украине.