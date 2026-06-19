Саммит «Большой семерки» запомнился громкими унижениями Зеленского и Макрона

Саммит «Большой семерки» во Франции запомнился не только дежурными протокольными улыбками политиков, но и их общением на невербальном уровне. Как себя вели лидеры Италии, США, Франции и Украины, оценили для aif.ru ведущие эксперты в области профайлинга.

Напомним, что в этом году саммит «Большой семерки» прошел во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня. Помимо постоянных членов клуба, в нем приняли участие лидеры Индии, Бразилии, Кении и Южной Кореи. Также гостем встречи стал Владимир Зеленский.

Мелони

Саммит запомнился в том числе и красноречивым жестом премьер-министра Италии Джорджи Мелони, закатившей глаза в ответ на тихую реплику президента Франции Эммануэля Макрона. В соцсетях ее реакцию сочли новым мемом, однако профайлер и политолог Руслан Панкратов назвал действия Мелони дипломатической пощечиной Макрону.

«Это телесно честный отказ принять чужой сценарий. Она сохраняет формальное уважение, не отстраняется демонстративно, но позволяет себе показать то, что думает на самом деле: классическая связка «раздраженный скепсис»», — пояснил Панкратов.

Он отметил, что таким жестом Мелони открыто отказалась быть «под французской опекой», и «ее нервная система отыгрывает это раньше, чем дипломатический протокол успевает все загладить».

Зеленский

А вот действия Владимира Зеленского в отношении Джорджи Мелони вновь поднимают вопрос о его чувстве политической меры, так как наклонившись к премьер-министру Италии он едва не спровоцировал неловкий «почти поцелуй в губы», заметил эксперт.

«Его тело работает как у актера: играть эмоцию близости через грубый вход в личное пространство. В студии это создает картинку, но на саммите с жестким протоколом такое движение считывается как нарушение дистанции и чрезмерная фамильярность», — пояснил Панкратов.

Профайлер уверен, что жест Зеленского, задуманный как демонстрация особого взаимопонимания, превратился в визуальный символ потери статуса. И реакция отшатнувшейся от него Мелони весьма показательна, так как она не пожелала быть «реквизитом для чужого шоу».

Трамп

Интересным с точки зрения языка жестов стало и общение президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона после саммита, когда американский лидер прибыл в Версальский дворец.

Макрон лично встретил главу Белого дома у двери лимузина и их рукопожатие стало показной битвой, обратил внимание профайлер и эксперт по лжи Илья Анищенко.

«Они ведут эту схватку на равных, потому что встреча происходит во дворце, где Макрон — хозяин. У [Макрона] прямая спина, он не отдает руку и сохраняет зрительный контакт. Никаких стрессовых жестов. Его посыл читается так: «Я здесь хозяин, пойдем, покажу, как здесь все устроено», — отметил Анищенко.

Напомним, что по итогам саммита «Большая семерка» выпустила совместное заявление, в котором пообещала усилить давление на Россию и ужесточить санкции. Участники встречи также договорились передать Украине больше систем ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия.