Макрон рассказал о настрое Трампа «сдать» Украину в Акоридже из-за веры в крах Киева

Президент США Дональд Трамп в августе 2025 года на военной базе в Анкоридже (Аляска) был готов подписать «роковой» документ, который позволил бы российскому лидеру Владимиру Путину завершить конфликт на условиях Москвы, так как верил в крах Киева. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует «РБК-Украина» в Telegram-канале.

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Соглашение, которое едва не подписал Вашингтон, предусматривало передачу России украинских территорий, взятых под контроль в ходе спецоперации (СВО). Также Москва могла получить те земли, которые на тот момент не контролировала, уточнил Макрон.

«Он [Трамп] думал, что Украина проиграет; все пошло плохо в Овальном кабинете с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Затем в Анкоридже соглашение уже почти было на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию, которая даже еще не была захвачена», — сообщил французский лидер.

Макрон пожаловался Зеленскому на «сложного» Трампа

По его словам, теперь глава Белого дома пересмотрел свою позицию по Украине, его якобы переубедили устойчивость армии республики и украинского общества.

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