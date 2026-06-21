Экс-премьер Украины раскрыл детали разговора европейских лидеров с Трампом

Европейские лидеры на встрече «Большой семерки» (G7) пытались убедить президента США Дональда Трампа в скорой победе Украины. Детали разговора раскрыл бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

«Вся практически "семерка" убеждала Трампа в том, что у [Владимира] Зеленского появились шансы одержать победу над Россией, что сейчас наметился перелом в войне, что предоставлено оружие, что Россия несет большие убытки, что в работе нефтеперерабатывающих комбинатов проблемы имеются, с поставками топлива в Крыму, других регионах», — сказал он.

По его словам, эти утверждения являются «определенным мифом», направленным на то, чтобы Трамп изменил свою позицию по украинскому конфликту. Азаров отметил, что, судя по словам президента Франции Эммануэля Макрона, европейцам удалось этого достичь.

Ранее Макрон рассказал о настрое Трампа «сдать» Украину в Анкоридже из-за веры в крах Киева. Он отметил, что теперь глава Белого дома пересмотрел свою позицию по Украине из-за веры в устойчивость ее армии.