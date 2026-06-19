В Сети активно обсуждают тревожный жест Трампа в адрес первой леди Франции

Президент США Дональд Трамп оказался в центре обсуждения после жеста в адрес первой леди Франции Брижит Макрон. Об этом сообщает aif.ru.

На этой неделе Трамп прибыл во Францию для участия в саммите «Большой семерки». В рамках визита президент Франции Эммануэль Макрон пригласил мировых лидеров на ужин в Версальском дворце.

После мероприятия в соцсетях распространилось видео, на котором американский президент прощается с Макроном и его супругой. После объятий с французским лидером Трамп подошел к Брижит. Они обменялись традиционными приветственными поцелуями в обе щеки. Затем, как посчитали некоторые пользователи соцсетей, Трамп сделал движение в сторону Брижит Макрон для еще одного поцелуя, положив руку ей на плечо. После этого встреча закончилась.

Некоторые комментаторы сочли, что первая леди Франции чувствовала себя некомфортно. Они обратили внимание, что она якобы попыталась отстраниться от президента США. Другие участники обсуждения заявили, что реакция Брижит Макрон свидетельствовала о неловкости.

Однако с такой трактовкой ситуации согласились не все. Часть пользователей соцсети отмечала, что на видео запечатлен обычный протокольный жест прощания, а в действиях Трампа нет ничего странного. Руку же он положил, чтобы сохранить равновесие.