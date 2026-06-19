Бывший депутат парламента Армении Акопян сообщил о своем задержании

Бывший депутат парламента Армении Рубен Акопян сообщил, что правоохранители проводят его задержание.

"Прямо сейчас пришли меня задерживать", - написал Акопян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

В рамках какого дела Акопян задержан, в Следственном комитете Армении не пояснили.

С 2000 по 2008 год Акопян был генеральным консулом Армении в Санкт-Петербурге. 6 мая 2012 года был избран депутатом парламента Армении от оппозиционной партии "Наследие", а в 2015 году заявил, что покидает ряды политической силы и подал в отставку с поста главы фракции.