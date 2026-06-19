Politico: в здании, где проходил саммит ЕС, во время дождя протекла крыша

Стеклянная крыша здания, где проходил саммит ЕС, протекла во время дождя. Об этом сообщило европейское издание Politico.

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По его данным, вода с потолка намочила несколько столов, за которыми работали журналисты. Газета опубликовала фотографии, на которых под места протечек поставили ведра.

Саммит ЕС прошел 18 июня. Итоговые заявления саммита ЕС не являются исполнительными документами, однако они определяют направления, по которым в дальнейшем советы на уровне отраслевых министров будут принимать различные экономические и политические решения.