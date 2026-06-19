Стало известно о «секретных предложениях» по реализации сделки США и Ирана

США и Иран разрабатывают некие «секретные предложения» по реализации меморандума о взаимопонимании, в том числе они работают над решением вопроса о будущем иранской ядерной программы. Об этом сообщает CNN.

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Источники СМИ рассказали, что до окончательного разрешения конфликта «еще далеко». Издание отмечает, что американцы решили опубликовать подписанный меморандум о взаимопонимании, не ожидая одобрения Ирана, и проработать остальные детали в ходе переговоров. Подробности рабочих предложений пока остаются в тайне, пишет СМИ. Представители администрации Трампа заявили, что им ничего не известно о каких-либо «дополнительных соглашениях», однако они признали, что существуют некоторые важные документы, которые не были обнародованы, в том числе письмо иранского правительства к главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Один из чиновников охарактеризовал письменные части новых предложений как «рабочие» документы, которые обе стороны намерены «формализовать» на следующем этапе переговоров. Также источники CNN сообщили, что «секретные» предложения содержат «более конкретные сведения» о планах американцев по поводу иранской ядерной программы и по другим вопросам.

«Обсуждаются дальнейшие шаги, но окончательных соглашений, помимо меморандума о взаимопонимании, пока нет, и американская переговорная команда надеется достичь большего числа договоренностей на предстоящих переговорах», — заявила CNN пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэльс.

СМИ предположило, что обе стороны, возможно, никогда не смогут достичь соглашения, которое будет выходить за рамки «относительно расплывчатых условий» меморандума о взаимопонимании.

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18 июня США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании. Издание Al Arabiya писало, что оно предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, отказ Ирана от производства ядерного оружия, снятие американских санкций с Ирана и разработку финального соглашения в течение 60 дней.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что сделка включает в себя открытие Ормузского пролива и обязательство Ирана не обладать ядерным оружием, и пообещал, что в случае нарушения Тегераном договоренностей США вернутся к бомбардировкам.

19 июня стало известно, что запланированные в тот же день переговоры между США и Ираном не состоятся.