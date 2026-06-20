Иран отказался от переговоров с США из-за атак Израиля в Ливане

Как передаёт агентство Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с позицией Тегерана, Иран отказался от проведения переговоров с США, намеченных на 19 июня в Швейцарии, из-за продолжающихся атак Израиля на объекты в Ливане.

По данным агентства, иранские чиновники не захотели начинать диалог с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса в Женеве, настаивая на прекращении боевых действий в Ливане. Впоследствии, как отмечает AP, Израиль и движение «Хезболлах» достигли договорённости о возобновлении режима прекращения огня, и соответствующее объявление может последовать в ближайшее время.

Напомним, что в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который завершает военный конфликт, начавшийся 28 февраля. Документ также определяет сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязуется не приобретать ядерное оружие, а судьба иранской ядерной программы будет урегулирована отдельным соглашением в ходе 60-дневных переговоров, итогом которых для Ирана должно стать снятие антииранских санкций.

Ранее сообщалось, что Трамп надеется, что не придется возобновлять военные действия против Ирана.