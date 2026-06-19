Националисты устроили в Европарламенте обструкцию против мигрантов

Правые депутаты Европарламента подверглись критике со стороны левых и либералов после того, как они отметили голосование, направленное на увеличение числа депортаций мигрантов по всему ЕС, скандированием “отправьте их обратно”, что заставило других законодателей ответить криками ”позор вам".

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Острая конфронтация в Европейском парламенте разгорелась после того, как законодатели проголосовали 418 голосами против 218 за одобрение мер, направленных на увеличение числа депортаций лиц без документов, пишет The Guardian.

Эта реформа подверглась широкой критике со стороны правозащитных организаций, назвавших планы “абсурдными, жестокими и дискриминационными”, а также 16 экспертов ООН, которые недавно назвали более десятка способов, которыми эти правила могут противоречить международным нормам в области прав человека.

Планы включают меры, в соответствии с которыми люди могут быть задержаны на срок до двух лет или отправлены в оффшорные центры, которые были названы потенциальными “черными дырами в области прав человека”, а также позволят иммиграционным органам в стиле американской иммиграционно-таможенной службы ICE закрепиться в Европе.

Когда альянс в основном правоцентристских и ультраправых законодателей объединил усилия, чтобы поддержать эти планы, одобрение реформы было встречено бурными аплодисментами в парламенте. Многие правые депутаты Европарламента вскочили на ноги, некоторые из них размахивали кулаками в воздухе, скандируя “отправьте их обратно”.

Секундой позже второй хор, на этот раз из левоцентристских и леворадикальных политиков, ответил скандированием "Позор вам”.

Этот момент подчеркнул глубокие разногласия в Европейском парламенте после того, как выборы в 2024 году привели к появлению рекордного числа депутатов-националистов и ультраправых, комментирует The Guardian.

Празднование ультраправыми результатов голосования было быстро осуждено. Хави Лопес, социалист и вице-президент Европейского парламента, назвал пленарное заседание “позорным”. В своей записи в социальных сетях он добавил: “Как будто эти люди посылки. Семьи. Несовершеннолетние. Депортированы в третьи страны. Это Европа, которую они навязывают.”

Манус Карлайл, отвечающий за коммуникацию с левой группой в парламенте, сказал, что это был “мрачный момент, который, вероятно, войдет в историю ЕС”, в то время как депутат Европарламента от французской партии “Обновление” Лоуренс Фарренг сказал, что это был момент, когда "крайне правые кричат о своей ненависти".

В европейских городах растёт недовольство мигрантами

Илария Салис, итальянский депутат Европарламента от Альянса зеленых и левых, которая попала в заголовки газет в 2023 году после того, как была арестована во время контрдемонстрации неонацистскому митингу в Будапеште, назвала голосование “ужасающим”.

“Человеческая порочность определенной политической фракции, похоже, действительно не знает границ: они радуются депортации невинных людей”, - написала она в социальных сетях. “Радоваться не потому, что чья–то жизнь улучшается, а потому, что жизнь кого–то другого, кого считают другим, неполноценным, не заслуживающим прав, становится все хуже”.

Салис заявила, что именно так фашизм проникает в демократические институты.

“Сегодня мигранты и люди, отличающиеся расовой принадлежностью, в первую очередь находятся под прицелом – это типичные козлы отпущения в вульгарной пропаганде правого крыла”, - сказала она. “Но завтра, если мы продолжим в том же духе, настанет очередь все большего и большего числа людей. Это будут представители рабочего класса, активисты и диссиденты – и, в конечном счете, все, кто не подчиняется порядку, который они стремятся навязать”.

Группа социалистов и демократов предупредила, что скандирование ультраправых - это только первый шаг.

“Отправьте их обратно" - это не миграционная политика. Это лозунг страха, который прокладывает путь к гораздо более мрачному будущему”, - говорится в сообщении в социальных сетях.

Другие, такие как Герберт Кикль, лидер австрийской ультраправой Партии свободы (FPÖ), приветствовали этот момент. Кикль охарактеризовал это как демонстрацию силы для правых законодателей.