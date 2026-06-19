Обнародован манифест о возмещении Западом ущерба от рабства

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли объявила о новом манифесте карибских лидеров, в котором содержится “моральное, этическое и юридическое обоснование” необходимости возмещения ущерба, причиненного сотнями лет порабощения.

Моттли выступала на “исторической” конференции в Гане, чтобы продвинуть идею репарационного правосудия после того, как Организация Объединенных Наций приняла историческую резолюцию, объявляющую торговлю порабощенными африканцами тягчайшим преступлением против человечности, пишет The Guardian.

Манифест, который она распространила на конференции, представляет собой обновленную версию плана Карибского сообщества (Кариком) из 10 пунктов по выплате репараций бывшим колониальным державам. В нем рассматриваются новые проблемы, в том числе непропорциональное воздействие рабства на девочек и женщин.

План включает в себя новый конкретный призыв к выплате компенсации за гендерное насилие, ссылаясь на данные, которые свидетельствуют о том, что “женщины составляли примерно 30% из примерно 20 миллионов африканцев, насильственно перевезенных через Атлантический океан”. В документе также упоминаются оценки, согласно которым по меньшей мере 1,2 миллиона женщин, находящихся в рабстве, подверглись сексуальному насилию.

Комментируя обновленную информацию, Моттли сказала, что “компенсация за гендерное насилие и посягательство на семью” “ничем не отличается от компенсации, которая была присуждена другим национальностям, таким как японцы”.

В проекте, с которым ознакомилась The Guardian, утверждается, что климатическая справедливость и возмещение ущерба от рабства “неразрывно связаны”, и подчеркивается необходимость разработки плана поддержки коренных народов, которые жили в Карибском бассейне, когда прибыли европейцы, подвергшие их геноциду.

В документе, который еще предстоит утвердить правительствам стран Карибского бассейна, ясно говорится, что Кариком требует от Великобритании и других европейских стран денежной компенсации в дополнение к другим формам возмещения ущерба, таким как полные и официальные извинения, а также образования и профессиональной подготовки.

“Кариком требует денежной компенсации в качестве возмещения ущерба от порабощающих наций, монархий, церквей, учреждений, корпораций и семей за гибель людей и неоплачиваемый труд, потерю свободы, телесные повреждения, душевную боль и мучения и гендерное насилие для жертв геноцида коренных народов, трансатлантической торговли порабощенными африканцами и порабощение африканцев движимым имуществом, что представляет собой тяжкие преступления против человечности”, - говорится в документе.

Но в манифесте не указывается сумма, которую требуют страны Карибского бассейна, вместо этого план описывается как “коллективное видение подхода к осуществлению репарационного правосудия”.

Описывая конференцию как “исторический момент”, Моттли подчеркивает: “Сегодня мы живем в мире, где люди обвиняют друг друга во всем: в женоненавистничестве, в сексуальном насилии, в любых формах поведения. Но до сих пор мы не нашли в себе морального мужества единодушно заявить всему человечеству, что это тяжкое преступление против человечества, продолжавшееся веками, должно быть объявлено таковым всеми. То, что другие предпочитают хранить молчание, является отражением их характера, а не нашего. Мы также пришли к выводу, что в вопросе ремонта отступать нельзя. Язык, использованный с этой трибуны сегодня утром, не является выражением агрессии, не является выражением насилия, но это одно из необходимых условий для исцеления человечества”.

С 2013 года правительства стран Карибского бассейна неоднократно призывали к признанию долговременного наследия колониализма и порабощения, а также к восстановлению справедливости со стороны бывших колонизаторов, напоминает The Guardian.

В марте Великобритания была одной из нескольких европейских стран, воздержавшихся при голосовании за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой рабство в качестве движимого имущества было названо тягчайшим преступлением против человечности. Резолюция была принята после того, как за нее проголосовало подавляющее большинство из 123 стран, и только США, Израиль и Аргентина проголосовали против нее.

52-страничный документ Кариком, который, как ранее заявила Карибская комиссия по возмещению ущерба, был пересмотрен с целью включения в него новых научных и исторических свидетельств, содержит более четкие юридические аргументы, определяющие возмещение ущерба как глобальный императив в области прав человека.

В документе подчеркивается, что преступления против человечности “не имеют срока давности”, а это означает, что независимо от того, сколько времени прошло с момента совершения преступления, “судебное разбирательство для привлечения к ответственности и отправления правосудия все еще может быть начато”.

Это подтверждается ссылкой на международные законы, такие как конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности, принятая Организацией Объединенных Наций в 1968 году.

Второе обновление с тех пор, как в 2014 году был подготовлен первоначальный план из 10 пунктов, в манифесте используются жесткие формулировки, подчеркивающие “неспособность бывших колониальных держав извиниться и загладить свою вину за свои расистские действия в отношении коренных народов и африканских предков и их потомков”.