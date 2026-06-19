Барбадос потребовал от Запада репараций за сексуальное рабство

Карибские лидеры во главе с премьер-министром Барбадоса представили обновлённый манифест,обосновывающий требования за ущерб от рабства. В новой 10-пунктной программе Карибского сообщества (КАРИКОМ) особое внимание уделено гендерным вопросам и угнетению женщин. Документ был обнародован на конференции в Гане после принятия исторической резолюции ООН, признающей трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением против человечества, - сообщает The Guardian.

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Лидеры требуют отдельной компенсации за насилие над женщинами, указывая, что около 30% из 20 миллионов порабощённых африканцев были женщинами, и более миллиона из них подверглись сексуальному насилию. В манифесте также подчёркивается неразрывная связь между климатической справедливостью и репарациями.

Документ, который ещё должен быть утверждён правительствами стран региона, содержит чёткое требование денежных выплат, официальных извинений и образовательных программ от Великобритании и других европейских стран. При этом конкретная сумма не называется, а план представлен как «коллективное видение» подхода к восстановительному правосудию.

Юридическая база манифеста опирается на международные законы, утверждающие, что преступления против человечества не имеют срока давности. В тексте подчёркивается «неспособность бывших колониальных держав извиниться и загладить вину за свои расистские действия» в отношении коренных и африканских народов.