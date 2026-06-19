Давно трещащее под пятой точкой лузера Кира Стармера премьерское кресло, кажется, вот-вот развалится. Его однопартиец-конкурент Энди Бернэм набирает подавляющее большинство голосов на дополнительных выборах в Мейкерфилде, что открывает путь к лидерству в Лейбористской партии вместо обанкротившегося премьера Стармера. Мэр Большого Манчестера говорит, что результат выборов представляет собой "последний шанс лейбористов измениться".

Энди Бернэм победил на решающих выборах в Мейкерфилде подавляющим большинством голосов, что открывает путь к борьбе за пост, занимаемый пока премьер-министром Киром Стармером, пишет The Guardian.

Мэр Большого Манчестера опередил кандидата от партии "Реформировать Соединенное Королевство" Роберта Кеньона, а представитель новой правой партит "Возрождение Британии" занял лишь третье место. Лейбористы набрали 54% голосов.

В своей победной речи Бернэм сказал, что результат “может стать поворотным моментом” и что люди “проголосовали за перемены”.

Он сказал, что это “последний шанс лейбористов измениться”, добавив: “Второго шанса не будет, но благодаря сегодняшнему результату у нас есть шанс построить новую политику, основанную на единстве и надежде, свернув с пути, который ведет нас к разделенной политике, которую мы видим в Соединенных Штатах. Теперь мы должны взяться за это дело и вернуть эту страну на правильный путь, объединить людей и заставить все работать должным образом”.

Ожидается, что после самых значительных дополнительных выборов в современной британской истории Бернэм выдвинет свою кандидатуру, если в ближайшие дни будет объявлен официальный конкурс на лидерство в правящей лейбористской партии.

Однако его союзники считают, что Стармеру следует дать время для определения графика его ухода, сообщает The Guardian, а некоторые из его команды отговорили министров от отставки уже в эти выходные, чтобы не дать правительству погрузиться в хаос.

Бывший министр здравоохранения, известный как “Король Севера”, который впервые был избран в парламент почти ровно 25 лет назад и служил в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, вернется в Вестминстер спустя девять лет после своего ухода из парламента.

Выступая перед сотнями представителей СМИ и сторонников, Энди Бернэм сказал, что Мейкерфилд “никогда не будет для меня ступенькой, но вместо этого станет моим пробным камнем: Тест Мейкерфилда в сердце британской политики гарантирует, что места, которыми Вестминстер пренебрегал, будут восстановлены".

Избиратели говорили ему, что они чувствуют себя “заброшенными” и что “страна работает для других людей и в других местах, но не для нас”, - сказал он.

Бернэм добавил: “Сегодня все изменится. Этот результат изменит все. Этот результат приведет к созданию страны, которая будет работать справедливо для всех. Люди здесь проголосовали за перемены, они проголосовали за усиление власти на севере и повсюду, о чем забыл Вестминстер. А теперь давайте вернем им это.”

Его победа означает, что лейбористам предстоит еще одна изнурительная борьба против партии “Реформировать Соединенное Королевство», на этот раз за сохранение за собой поста мэра Большого Манчестера. Дополнительные выборы с участием 2 миллионов избирателей станут одними из крупнейших в политической истории Великобритании и, как ожидается, состоятся 30 июля.

Довыборы в Мейкерфилде начались, когда Джош Саймонс, тогдашний депутат от лейбористской партии, согласился сложить полномочия в прошлом месяце, чтобы позволить Бернэму побороться за место в парламенте и бросить вызов слабому руководству Стармера, поясняет The Guardian.

Премьер-лузер столкнулся с призывами к своей отставке из-за провального назначения извращенца Питера Мандельсона послом США, за которым последовали выборы, на которых лейбористы потеряли более 1200 местных советников и контроль над сенатом Уэльса в мае.

За несколько часов до начала голосования Бернэм заявил, что результаты дополнительных выборов изменят британскую политику на годы вперед.

Бернэм сказал, что его предложение “снова сделает жизнь людей более доступной, даст британцам немного больше денег в карманах, даст людям немного больше передышки в повседневной жизни”.

Но цепляющийся всеми своими конечностями за власть Стармер заявил, что не уйдет со своего поста и что он намерен бороться с любыми вызовами.

Один из самых отвратительных британских премьер-министров также сталкивается с надвигающейся угрозой со стороны своего бывшего министра здравоохранения Уэса Стритинга, который заявил, что готов начать борьбу за лидерство в лейбористской партии уже на следующей неделе.

Член кабинета министров Лиза Нэнди назвала победу Бернэма “историческим событием в процессе становления”.