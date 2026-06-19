Киев начал вывозить мирных жителей из Запорожья

Киев объявил о частичной эвакуации населения из подконтрольного ему города Запорожья и прифронтовых населенных пунктов.

Пока что она носит избирательный и частный характер, сообщил РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев. ВСУ превращают школы в огневые позиции и пункты управления.

Также эвакуация ведется в Орехове, Никополе (Днепропетровская области).

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Город Запорожье находится под контролем ВСУ и расположен недалеко от линии боевого соприкосновения. Является крупным промышленным и транспортным узлом. 70% Запорожской области контролирует Россия, административный центр региона – город Мелитополь.