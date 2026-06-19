Власти Дании забили тревогу из-за правого экстремизма украинских беженцев

Власти нескольких коммун и полицейских округов Дании обеспокоены ростом правого экстремизма среди молодых украинских беженцев. Об этом сообщает DR со ссылкой на Центр противодействия экстремизму при датском иммиграционном ведомстве.

Глава Центра противодействия экстремизму Кеннет Смит Хансен заявил, что весной 2026 года организация начала получать обращения по поводу молодых людей украинского происхождения, «чье поведение можно охарактеризовать как правоэкстремистское».

Речь может идти о высказываниях в адрес групп меньшинств, татуировках или одежде с символикой нацистской Германии или о «чем-то еще с привкусом правого экстремизма».

По данным DR, журналисты связались с несколькими коммунами и полицейскими округами, которые подтвердили наличие этой проблемы. В полиции Копенгагена сообщили, что за последнее время они выявили нескольких украинских молодых людей, чье поведение вызывало опасения у окружающих. Эти украинцы принимали участие во встречах праворадикальных группировок.

«Это часть более масштабной тенденции, поскольку в последние годы мы наблюдаем рост правого экстремизма. Если так пойдет и дальше, это может привести к насилию и проблемам с полицией», - заявил Хансен.

С 2022 года более 65 тысяч украинцев получили вид на жительство в Дании. Ранее некоторые страны ЕС призвали лишить украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет автоматического статуса временной защиты с марта 2027 года.