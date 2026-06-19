ЕС поставил под угрозу связь на Украине через Starlink

План Евросоюза ограничить доступ к спутниковому спектру для США и Китая ставит под угрозу связь на Украине через Starlink. С критикой в адрес ЕС выступила SpaceX, передают Financial Times (FT) и Bloomberg со ссылкой на заявление компании Илона Маска.

«Это предложение создает значительную вероятность того, что европейцы останутся без спутниковых сервисов прямого подключения к смартфонам, либо нэто приведет к глобальным проблемам с помехами, в том числе для экстренных служб, таких как на Украине», — указано в заявлении SpaceX.

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Речь о намерении ЕС зарезервировать большую часть спутникового спектра, позволяющего устройствам подключаться к спутникам напрямую, за европейскими операторами, а частоты для компаний из Соединенных Штатов и КНР ограничить. В компании Маска заявили, что это ставит страну регистрации «выше экономических, технических и регуляторных реалий».