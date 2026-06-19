Переговоры между США и Ираном в Швейцарии отменили

Запланированные на 19 июня в Швейцарии переговоры между США и Ираном не состоятся. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление швейцарского МИД.

Переговоры должны были пройти в швейцарском горном курорте Бургеншток. Белый дом сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном.

При этом в Вашингтоне выразили надежду на то, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее, отмечает издание.

18 июня США и Иран заявили о подписании временного меморандума о взаимопонимании. Документ предусматривает прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона и запуск нового раунда переговоров.

Иранский телеканал Press TV со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаила Багаи сообщал, что отдельная церемония в Швейцарии не потребуется.

Ранее в США назвали условие, при котором возобновят удары по Ирану.