Саммит ЕС возмутили тайные звонки главы Евросовета в Москву

Издание Politico сообщило, что контакты Антониу Кошты с Россией стали неожиданностью для многих европейских правительств. Страны Прибалтики пришли в ярость, узнав о звонках из публикаций в прессе.

По данным источников издания, команда председателя Евросовета заранее уведомила о контактах лишь Лондон, Берлин, Париж и Еврокомиссию. Однако два собеседника Politico утверждают, что Германия предупреждена не была.

Politico: ряд европейских правительств недовольны контактами ЕС с Россией

Остальные узнали о переговорах постфактум. Ранее ведущие западные СМИ сообщили, что 17 июня состоялось несколько телефонных звонков представителей Кошты в Москву.

При этом утверждалось, что в ходе них не обсуждалось ничего серьезного. Однако попытка наладить диалог с РФ уже вызвала раскол в Евросоюзе на фоне единогласно принятого антироссийского заявления по Украине.