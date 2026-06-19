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Лавров предупредил о рисках прямого столкновения НАТО с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ. По его словам, конфликт может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, пишет РИА Новости со ссылкой на статью министра "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".

Дипломат объяснил, что Европа "продолжает грезить экспансией", "намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению", а НАТО "проглотила" Финляндию и Швецию. Он также отметил, что Украина рассматривается в качестве "ударного кулака" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.

"Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями", - написал Лавров.

В Киеве рассказали, как Трамп унизил Зеленского на саммите G7

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удалось склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе поддержки Украины. По его словам, все попытки Зеленского повлиять на американского лидера провалились, сообщает РИА Новости.

"По Трампу что мы можем теперь понимать: Трамп от (Владимира. — Прим. ред.) Путина не отойдет", — сказал политолог.

Соскин отметил, что все попытки президента Украины воздействовать на Дональда Трампа провалились, потому что администрация США сейчас занята урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и соглашением с Ираном.

"Грозит подорвать": в ЕС забили тревогу из-за Каллас и фон дер Ляйен

Негласное противостояние между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каи Каллас грозит подорвать позиции ЕС. Распри наносят ущерб дипломатии Евросоюза, пишет РИА Новости со ссылкой на газету El Pais.

"Борьба за власть между председателем Европейской комиссии и Верховным представителем по иностранным делам грозит подорвать позиции Европы в неспокойное для Европы время", — говорится в материале.

Издание отмечает, что этот бюрократический спор уже перерос в борьбу за право контролировать рычаги власти вместе с возможностью определять политический нарративы.

"Эти распри и закулисные маневры наносят ущерб дипломатии ЕС. Они не создают хорошего имиджа", — посетовал высокопоставленный европейский чиновник.

"Очень возмущен": СМИ узнали, что случилось с Макроном на встрече с Трампом

Президента Франции Эммануэль Макрона возмущают предположения о том, что он заискивал перед американским коллегой Дональдом Трампом на саммите стран G7. Французский лидер болезненно отреагировал на соответствующий вопрос журналиста, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

"Макрон крайне возмущен предположением, что он просто заискивал перед президентом США, чтобы завоевать его расположение", — говорится в материале.

Как отмечает издание, французский президент крайне болезненно отреагировал на вопрос журналиста о том, принесла ли лесть в адрес хозяина Белого дома свои плоды.

Вэнс отменил вылет в Швейцарию на подписание сделки с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию. В ночь на пятницу политик должен был направиться на подписание меморандума с Ираном, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

"Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в Белом доме выразили надежду на то, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее.