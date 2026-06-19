В Армении высказались о конечной цели Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну к зависимости от Турции разговорами о вступлении в Европейский союз (ЕС) и партнерстве с Организацией Североатлантического договора (НАТО). С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил руководитель фракции «Честь имею» в Национальном собрании (НС) Армении Айк Мамиджанян.

«Это была бы абсолютно другая история, если бы он вел Армению в ЕС или к лучшим отношениям с Европой. Он ведет Армению к Турции, что, я думаю, недопустимо», — заявил депутат НС Армении.

Мамиджанян негативно оценил возможность партнерства Армении и НАТО и подчеркнул, что присутствие альянса в регионе связано прежде всего с потенциалом Турции. Политик также указал на попытки распространения антироссийских настроений в республике и подчеркнул, что для армянского общества Россия должна оставаться надежным союзником, в том числе и на правовом уровне.

«Уповать, что Турция будет гарантировать безопасность Армении или помогать в этих вопросах, я думаю, мягко говоря, наивно», — резюмировал депутат.

17 июня на полигоне «Зар» в Армении начались учения Вооруженных сил республики совместно с военными стран НАТО Eagle Partner-2026. В продолжающихся до 25 июня маневрах принимают участие военнослужащие из США, Франции и Греции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Ленте.ру» подчеркнула, что если Армения откажется от союзнических отношений с Россией, то Москве не останется другого выбора, кроме как пересмотра тех льгот, которые сейчас предоставляются Еревану. Дипломат также подчеркнула, что Россия не может игнорировать внешнеполитическую линию властей Армении.