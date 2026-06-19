Вэнс назвал президента США с наивысшим уровнем IQ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью подкастеру Стиву Бартлетту высоко оценил интеллектуальные способности президента США Дональда Трампа. Видео опубликовано на YouTube.

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По словам Вэнса, действующий президент обладает выдающимся складом ума.

«Если говорить исключительно об уровне интеллекта, он очень умный человек. Если бы Дональд Трамп прошел тест на IQ вместе с остальными 45, 46-ю президентами США, я гарантирую, что он был бы среди самых умных или самым умным», — подчеркнул Вэнс.

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Ранее Трамп перепутал Армению и Албанию. Это произошло в эфире телеканала Fox News. Примечательно, что американский лидер и ранее путал эти две страны.

Кроме того, незадолго до встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске он заявил, что «едет в Россию». Свою оговорку он затем вновь повторил.