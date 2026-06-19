Макрона вывел из себя вопрос о Трампе после саммита G7

Президент Франции Эммануэль Макрон болезненно воспринял предположения о том, что во время саммита G7 пытался добиться расположения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на обстоятельства общения французского лидера с журналистами.

По данным издания, особое раздражение у Макрона вызвал вопрос о том, принесла ли результаты демонстрация дружелюбия в адрес главы Белого дома. Как отмечается в публикации, французский президент категорически отверг подобную трактовку своего поведения.

Авторы материала пишут, что Макрон настаивал: любые результаты в отношениях с Вашингтоном связаны не с попытками понравиться американскому лидеру, а с последовательным отстаиванием собственной позиции. В качестве аргумента он указал на существующие между ним и Трампом публичные разногласия.

Макрон сделал откровенное заявление

Поводом для подобных обсуждений стали эпизоды саммита «Большой семерки», который проходил с 15 по 17 июня в Эвиан-ле-Бене. Во время прибытия американского президента Макрон лично встретил его у автомобиля. Кроме того, внимание наблюдателей привлекло продолжительное рукопожатие двух политиков, которое многие расценили как своеобразное состязание.

В публикации также напоминается, что в марте Трамп заявлял о скором уходе французского лидера с должности. Между тем действующий срок полномочий Макрона истекает в мае 2027 года.

На протяжении последних лет отношения Парижа и Вашингтона неоднократно становились предметом публичных дискуссий из-за различий во взглядах на международную политику. При этом лидеры двух стран продолжают поддерживать регулярные контакты в рамках крупных международных форумов и двусторонних встреч.