В ЕС забеспокоились из-за «войны» между фон дер Ляйен и Каллас

Негласное противостояние между председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каи Каллас грозит подорвать позиции Евросоюза. К такому выводу пишет газета El Pais.

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«Борьба за власть между председателем Европейской комиссии и Верховным представителем по иностранным делам грозит подорвать позиции Европы в неспокойное для Европы время», — сказано в материале.

Как пишет издание, этот изначально бюрократический спор уже перерос в борьбу за право контролировать рычаги власти вместе с возможностью определять политический нарративы. Распри между Каллас и фон дер Ляйен не создают Евросоюзу хороший имидж, считают авторы статьи.

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Ранее СМИ писали, что Урсула фон дер Ляйен могла инициировать реформу дипломатического аппарата Евросоюза и потенциальное лишение полномочий главы евродипломатии Каи Каллас. Сейчас наблюдается противостояние между Каллас и Европейской службой внешних действий — с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией — с другой.

При этом кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что возможная отставка Каллас обернется катастрофой для Зеленского. По его мнению, глава евродипломатии уже не спасет Киев.