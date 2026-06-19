Вэнс не вылетел в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном
Представитель Белого дома заявил, что Джей Ди Вэнс не вылетит в Европу на церемонию подписания меморандума США с Ираном. В заявлении сказано, что логистика переговоров никогда не была простой или предсказуемой.
По словам чиновника, на данный момент вице-президент не уезжает в Швейцарию. Иран и США в ночь на 18 июня уже дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта.
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Документ также определяет сроки, когда Вашингтон снимет морскую блокаду, а Тегеран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Ранее Трамп назвал соглашение безоговорочной капитуляцией Ирана, однако в Конгрессе и NYT сделку раскритиковали как выгодную исламской республике.