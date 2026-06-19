Ряд стран Евросоюза недовольны контактами с Россией

Контакты руководства Евросоюза (ЕС) с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

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До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается наладить контакты с РФ для переговоров по Украине.

Ряд стран ЕС выступили против подобных переговоров. В частности, речь идет о реакции Латвии, Литвы и Эстонии. По данным издания, команда председателя Евросовета оповестила о контактах Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию (ЕК).

Совет ЕС выпустил заявление с призывом к России

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости определения одного представителя от Европы для переговоров с Россией по Украине.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.