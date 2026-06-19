ЕС впервые за два года единогласно принял заявление по Украине

Саммит ЕС впервые с 2023 года смог утвердить документ по Украине без венгерского вето. Брюссель разморозил средства для Будапешта, и новый премьер Мадьяр снял возражения. Содержание заявления практически не изменилось.

Киеву пообещали деньги, оружие и гарантии безопасности, включая отправку военных миссий после прекращения огня. ЕС заявил о разработке новых антироссийских санкций и призвал ускорить принятие 21-го пакета.

ЕС требует ключевую роль в переговорах по Украине

Также Брюссель намерен бороться с танкерами, перевозящими российскую нефть, на всем маршруте следования. Несмотря на публичные дискуссии о возможных переговорах с Москвой, никаких реальных решений не принято.

Саммит сосредоточился на расширении военного производства и поставках вооружений Украине. Итоговые заявления не являются исполнительными документами, но определяют направления дальнейшей политики.