Трамп назвал сделку безоговорочной капитуляцией для Ирана

Президент США Дональд Трамп дал интервью порталу Axios, в котором заявил о полном военном поражении Тегерана. По его словам, блокада была настолько эффективной, что ни одно судно не могло пройти через Ормузский пролив.

Он заявил, что это, вероятно, безоговорочная капитуляция и США в полной мере нанесли Ирану военное поражение. На вопрос, осознал ли он ограниченность своих возможностей, глава Белого дома ответил, что «Ограничений нет».

Трамп добавил, что никто больше не смог бы установить такую морскую блокаду. Однако в Конгрессе США сделку раскритиковали. Сенатор Блюменталь назвал ее «позорной» и похожей на капитуляцию Вашингтона.

The New York Times также отметила, что соглашение не выглядит безоговорочной капитуляцией: Тегеран сохранил устойчивость и добился возврата миллиардных доходов от продажи нефти. Меморандум был заключен 14 июня при посредничестве Пакистана.