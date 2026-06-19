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Западный журналист посмеялся над унижением Зеленского на саммите НАТО

Lenta.ru

Генсек НАТО Марк Рютте унизил президента Украины Владимира Зеленского, не пустив его на общее заседание лидеров стран НАТО на саммите альянса в Анкаре. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

Западный журналист посмеялся над унижением Зеленского на саммите НАТО
© Global Look Press
«Тебя (Зеленского — прим. «Лента.ру») пригласили на мероприятие НАТО в Турции, но поскольку Украина не член НАТО, то ты не будешь присутствовать, когда остальные участники сядут за большой круглый стол. Вместо этого Рютте заставит тебя ждать в коридоре, пока взрослые решают проблемы», — сказал он.

Рютте: Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Анкаре

По оценке эксперта, подобные действия Рютте вызывают вопросы у рядовых украинцев, которые видят истинное отношение альянса к Киеву. Христофору также иронично заметил, что после окончания заседания Зеленский будет вынужден просить о дополнительных поставках оружия и помощи — если кто-то из участников вообще выйдет к нему в коридор.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится расширить масштаб конфликта.