Макрон сделал откровенное заявление

Президент Франции Эммануэль Макрон 18 июня в интервью телеканалу France 2 сделал откровенное заявление по поводу нейросетей.

По словам Макрона, он часто использует искусственный интеллект (ИИ) для выполнения множества различных задач и целей.

Однако не делегирует свои президентские обязанности, а также принятие решений системам искусственного интеллекта.

Макрон заявил о «глубоком сдвиге» в подходе США к Украине

Ранее же сообщалось, что французский лидер Макрон приложил все возможные усилия, чтобы удержать президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа за столом во время саммита «Большой семерки» (G7).