Совет ЕС выпустил заявление с призывом к России

Европа обязана сыграть ключевую роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС, сделанного по итогам первого дня саммита в Брюсселе 18 июня.

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«Европейский совет поддерживает дипломатические усилия <...> и подчеркивает готовность ЕС активизировать свое участие в соответствии с целью Союза по содействию миру, как это закреплено в Договорах», — указывается в тексте заключения.

Также в нем звучит призыв к России — европейцы просят Москву показать «искреннюю готовность к миру», согласившись на прекращение огня и приступив к содержательным переговорам.

ЕС призвали заменить резолюции против России активной дипломатией

Ранее сообщалось, что по итогам саммита ЕС было принято заявление, согласно которому ответственность за любые инциденты с БПЛА в воздушном и морском пространстве стран ЕС возлагается на РФ. При этом отсутствует прямое указание на украинское происхождение аппаратов.