Саммит Евросоюза посоветовал верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас еще поработать над идеей запретить въезд в Евросоюз для ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

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9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила включить пункт о запрете въезда всех участников СВО на территорию Евросоюза в 21-й пакет санкций против России.

Израиль разорвал все контакты с Каллас

По мнению первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, фон дер Ляйен ошибочно полагает, что Европа — мечта для российских бойцов. Он подчеркнул, что это не та Европа, которую все знали еще 20 или 30 лет назад.