ЕС требует ключевую роль в переговорах по Украине

Европа должна занять центральное место в будущем урегулировании конфликта между Россией и Украиной, говорится в заявлении Совет ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

В документе подчёркивается, что европейская сторона поддерживает дипломатические усилия и готова усиливать своё участие в процессе. В Евросоюзе это связывают с заявленной целью содействия миру, закреплённой в договорах объединения.

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Отдельно в заявлении содержится призыв к России продемонстрировать, как отмечается в тексте, «искреннюю готовность к миру». Также говорится о необходимости согласия на прекращение огня и перехода к содержательным переговорам.

Кроме того, в итоговом документе подчёркивается, что европейские институты рассматривают дальнейшее расширение своего участия в процессе урегулирования в рамках дипломатических механизмов, обозначенных на уровне ЕС.