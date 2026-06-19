Премьер-министр Петер Мадьяр признался, что лично настоял на удалении из декларации по итогам заседания Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Об этом он написал в соцсети Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», — отметил он.

Ранее Петер Мадьяр выступил против быстрого открытия всех переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский союз. По словам политика, процесс в дальнейшем должен продвигаться в соответствии с принципом заслуг, как это происходило с другими странами-кандидатами.

Мадьяр сделал тревожное для Зеленского заявление об Украине

До этого глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что возможное вступление в Европейский союз Украины, как и любой другой страны, должно основываться на ее заслугах.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.