Одна страна решила вернуться к полноценному взаимодействию с НАТО

Новое правительство Венгрии решило восстановить полноценное военное взаимодействие с НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны страны со ссылкой на заявление венгерского министра обороны Ромулуса Русина-Сенди по итогам совещания глав военных ведомств стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

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Русин-Сенди подчеркнул, что несмотря на восстановление отношений с союзниками по НАТО, страна не будет поставлять вооружение и направлять своих солдат на Украину. Позиция Венгрии в отношении поддержки Украины остается неизменной.

Однако во время двусторонней встречи с коллегами из Канады и Швеции, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, венгерский министр отметил, что стратегия Венгрии всегда заключалась в том, чтобы «входить и выходить вместе с альянсом», и на это можно рассчитывать в будущем. По словам Русина-Сенди, все собеседники восприняли это с энтузиазмом.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр перед началом саммита ЕС в Брюсселе сделал тревожное заявление для украинского президента Владимира Зеленского.