Хегсет резко высказался в адрес союзников США по НАТО

Глава Пентагона Пит Хегсет обрушился с угрозами на страны альянса. Он обвинил их в безответственности и недопонимании, пишет немецкий таблоид Bild.

© Лента.ру

Такое заявление американский представитель сделал, выступая на заседания глав минобороны стран НАТО. Хегсет назвал альянс «бумажным тигром и улицей в один конец», после чего обрушился с обвинениями на европейские страны.

«Несмотря на нашу четкую позицию, кажется, что слишком многие столицы наших союзников все еще что-то неправильно понимают», — посетовал глава Пентагона.

Хегсет: зависимость Европы от США противоречит идеям Черчилля и де Голля

Ранее Пит Хегсет заявил, что НАТО необходимо усилить свой военный потенциал и перейти к жесткости. По его словам, альянс должен обладать военным потенциалом для сдерживания угрозы на континенте и для лидерства в защите от конвенциональных угроз в отношении Европы.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что организацию Североатлантического договора ждет крупнейшая трансформация и начало новой эпохи в истории альянса.