Билл Клинтон уснул на торжественном открытии библиотеки Обамы

Бывший президент США Билл Клинтон уснул во время торжественного открытия библиотеки экс-главы Белого дома Барака Обамы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Клинтон располагался на сцене рядом с семьей Обамы. Кроме того, с ними также находился Джо Байден с женой. По сообщению источника, Клинтон был с закрытыми глазами почти всегда, когда он попадал в кадр оператора. Кроме того, один раз он не встал, когда остальные гости поднялись со стульев.

По информации издания, в какой-то момент Клинтон даже надел солнцезащитные очки и подпер голову рукой.

Ранее жена Барака Обамы появилась на публике в юбке с портретом матери.