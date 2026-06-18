После находки украинского дрона в Греции сделали предупреждение Зеленскому
Премьер-министр Кириакос Мицотакис предупредил Владимира Зеленского о необходимости не допускать расширения зоны военных действий за пределы района боевых операций. Об этом сообщает Euractiv.
По информации издания, соответствующий вопрос был поднят во время встречи политиков на полях саммита Европейского союза в Брюсселе. Поводом для разговора стал инцидент с обнаружением украинского морского беспилотника у берегов Греции.
В начале мая рыбаки нашли дистанционно управляемое судно в морской пещере возле острова Лефкада. Как сообщала газета «Катимерини» со ссылкой на источники, речь могла идти о морском дроне-камикадзе «Козак Мамай».
Позднее министр обороны Греции подтвердил, что обнаруженный аппарат был украинского происхождения. После этого инцидент получил широкий резонанс в греческих политических кругах.
Согласно публикации Euractiv, Мицотакис в беседе с Зеленским указал на необходимость избегать расширения военных операций за пределы зоны конфликта. Издание отмечает, что этот вопрос стал одной из тем двусторонних переговоров в Брюсселе.
Инцидент с беспилотником привлек внимание греческих властей прежде всего из-за того, что аппарат был обнаружен на значительном удалении от района боевых действий. На этом фоне в Афинах уделяют особое внимание вопросам безопасности морских путей и предотвращению возможных рисков для судоходства и прибрежных районов страны.