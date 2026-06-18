В Греции сделали предупреждение Зеленскому

Премьер-министр Кириакос Мицотакис предупредил Владимира Зеленского о необходимости не допускать расширения зоны военных действий за пределы района боевых операций. Об этом сообщает Euractiv.

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По информации издания, соответствующий вопрос был поднят во время встречи политиков на полях саммита Европейского союза в Брюсселе. Поводом для разговора стал инцидент с обнаружением украинского морского беспилотника у берегов Греции.

В начале мая рыбаки нашли дистанционно управляемое судно в морской пещере возле острова Лефкада. Как сообщала газета «Катимерини» со ссылкой на источники, речь могла идти о морском дроне-камикадзе «Козак Мамай».

Позднее министр обороны Греции подтвердил, что обнаруженный аппарат был украинского происхождения. После этого инцидент получил широкий резонанс в греческих политических кругах.

Согласно публикации Euractiv, Мицотакис в беседе с Зеленским указал на необходимость избегать расширения военных операций за пределы зоны конфликта. Издание отмечает, что этот вопрос стал одной из тем двусторонних переговоров в Брюсселе.

Инцидент с беспилотником привлек внимание греческих властей прежде всего из-за того, что аппарат был обнаружен на значительном удалении от района боевых действий. На этом фоне в Афинах уделяют особое внимание вопросам безопасности морских путей и предотвращению возможных рисков для судоходства и прибрежных районов страны.