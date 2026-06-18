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Премьер Венгрии выступил против быстрого вступления Украины в ЕС

Lenta.ru

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против быстрого открытия всех переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС).

Премьер Венгрии выступил против быстрого вступления Украины в ЕС
© Global Look Press

По словам политика, процесс в дальнейшем должен продвигаться в соответствии с принципом заслуг, как это происходило с другими странами-кандидатами. Он добавил, что Будапешт дал согласие на открытие первого переговорного кластера после достижения договоренностей между Киевом и Будапештом о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.