Премьер Венгрии выступил против быстрого вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против быстрого открытия всех переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС).

По словам политика, процесс в дальнейшем должен продвигаться в соответствии с принципом заслуг, как это происходило с другими странами-кандидатами. Он добавил, что Будапешт дал согласие на открытие первого переговорного кластера после достижения договоренностей между Киевом и Будапештом о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.