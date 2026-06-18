СМИ: Трамп ведет США в две смертельные ловушки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ведет державу в две смертельные ловушки, пишет в статье для японского портала Shūkan Gendai профессор Токийского университета иностранных языков Хидэаки Синода.

По его словам, политологи нередко рассуждают о двух глобальных концепциях, получивших названия «ловушка Фукидида» и «ловушка Киндлбергера».

Первая из них, «ловушка Фукидида», была введена в оборот исследователей американским политологом Грэхамом Аллисоном.

Она описывает ситуацию, в которой во времена Древней Греции оказались Афины и Спарта, означает неизбежное противостояние существующего государства-гегемона и растущей, укрепляющей силы великой державы.

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Вторую концепцию первым начал использовать гарвардский профессор Джозеф Най. Она описывает риски ситуации, когда недостаток лидерства со стороны державы-гегемона ввергает международное сообщество в хаос.

По мнению Синоды, паникующий на фоне внутренних и внешних проблем Трамп стремится вывести США из кризиса, но фактически ведет державу в две опасные западни.

Так, американский лидер оказывает давление на Китай, пытается вовлечь Пекин в орбиту США, выдвигает инициативу «Большой двойки», но не учитывает при этом интересы КНР, тесные связи азиатской державы с Россией и Ираном.

Профессор подчеркнул, что когда Трамп осознает безуспешность своей политики в отношении Китая, вероятность попасть в «ловушку Фукидида» существенно возрастет.

Масштабная военная кампания США против Ирана, в которой были задействованы три авианосные группировки, показывает, что США приблизились и ко второй западне — «ловушке Киндлбергера».

Синода пояснил, что дальнейшее противостояние на Ближнем Востоке, ссоры с союзниками, приведут в итоге к глубокой трансформации международного порядка, а также к тому, что количество и «ассортимент» ловушек могут вырасти.