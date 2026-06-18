Канцлер Австрии выступил за переговоры с Россией

Канцлер Австрии Кристиан Штокер выступил за начало переговоров с Россией по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Штокера, любой мир начинается с переговоров. Кроме того, он также заявил, что считает важным поддерживать каналы для ведения диалога открытыми.

«Если сейчас открываются каналы для переговоров, то на каком именно уровне это происходит, для меня не столь важно. Для меня важно, чтобы переговоры состоялись. Поэтому я отношусь к этому положительно», — заявил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине.