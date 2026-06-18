Япония сдвинулась на восток из-за землетрясения

Группа американских и французских сейсмологов под руководством доцента Университета Чикаго (США) Пак Сонъен заявила, что Япония сдвинулась на восток из-за мощнейшего землетрясения у острова Хонсю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Science.

Отмечается, что землетрясение произошло еще в марте 2011 года. В результате сильного «проскальзывания» тектонических плит, которые произошли из-за подземных толчков, Япония сдвинулась примерно на 5-6 миллиметров в сторону востока.

К такому выводу ученые пришли после анализа данных с тысяч сейсмических станций и высокоточных GPS-датчиков. Как рассказали ученые, ранее сейсмологи никогда не сталкивались с подобным явлением.

«Мы обнаружили, что фактически вся Япония экстраординарным образом сдвинулась после мощнейшего землетрясения марта 2011 года у берегов острова Хонсю, что произошло в результате резкого "проскальзывания" сразу нескольких тектонических плит. Спусковым механизмом для запуска их движения послужила сейсмическая волна от данного землетрясения, которая отразилась от ядра Земли и вернулась к поверхности», — сказано в исследовании.

Землетрясение от 11 марта 2011 года в Японии привело к гибели почти 16 тысяч человек, еще две с половиной тысячи пропали без вести.